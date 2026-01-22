Ladies sisters Parc des Poètes Eyragues

Ladies sisters

Dimanche 8 février 2026 à partir de 17h. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Concert des Ladies Sisters la mémoire des dessous, organisé par le CLC.

Dimanche 8 février, le Centre Linguistique Culturel vous invite à passer une agréable fin de journée en musique avec un concert de morceaux swing des années 1930-1950.

Rendez-vous à 17h à la Bergerie pour écouter les Ladies Sisters dans leur représentation intitulée La mémoire des dessous

Entrée libre au chapeau. .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 94 54 05 clc.eyragues@gmail.com

English :

Concert by Ladies Sisters: la mémoire des dessous, organized by CLC.

