Brides-les-Bains

Lads

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

De Julien Menanteau

Avec Marco Luraschi, Jeanne Balibar, Marc Barbé

Valois du Meilleur Acteur



Date de sortie en salle 19 mars 2025

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

By Julien Menanteau

With Marco Luraschi, Jeanne Balibar, Marc Barbé

Valois for Best Actor



Release date: March 19, 2025

L’événement Lads Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains