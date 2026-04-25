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Lads Brides-les-Bains

Lads Brides-les-Bains samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Cinéma Le Doron

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Brides-les-Bains

Lads

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

De Julien Menanteau
Avec Marco Luraschi, Jeanne Balibar, Marc Barbé
Valois du Meilleur Acteur

Date de sortie en salle 19 mars 2025
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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

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English :

By Julien Menanteau
With Marco Luraschi, Jeanne Balibar, Marc Barbé
Valois for Best Actor

Release date: March 19, 2025

L’événement Lads Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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