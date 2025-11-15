Lady Bazaar Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Lady Bazaar Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 15 novembre 2025.

Lady Bazaar

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Depuis une dizaine d’années, Lady Bazzar distille aux quatre coins sa soul et son groove contagieux. Après First Date (2014) et L.BZ (2016), le quintet funky se fait connaître avec son album Brave (2018) qui leur a ouvert les portes de nombreux festivals et clubs en Suisse et en Europe.

Ils sortent à l’automne 2022 l’EP The Journey (Escudero Records), qui nous laisse découvrir la nouvelle voix soul et puissante du groupe, Tyssa ! L’énergie funk qui les caractérise depuis leurs débuts est toujours présente, mais ce dernier opus intègre également des grooves et sonorités africaines, qui font écho aux influences musicales afro-américaines de leurs univers sonores.

Après deux années de tournée avec sa nouvelle formation, le groupe a ressenti une envie collective de créer ensemble un nouvel album. Ce nouvel opus (le 5e) intitulé Call Me Lady a été enregistré durant l’été 2024 et sortira au printemps 2025. Avec plus de 220 concerts à son actif, Lady Bazzar a su faire de la scène son terrain de jeu. Leurs concerts sont de purs moments d’énergie et de partage avec le public. Le show de Lady Bazaar est une invitation à la danse, à la fête et au partage.

Laissez-vous envahir par cette énergie contagieuse ! .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Lady Bazaar

German : Lady Bazaar

Italiano :

Espanol :

L’événement Lady Bazaar Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais