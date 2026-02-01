Lady Elles : À la vie, à la scène, CONCERT Théo Théâtre PARIS
Lady Elles rentre de tournée. Dans leurs valises, la bande originale d’un nouveau spectacle. Un duo, un couple. Elles racontent leur histoire : les débuts dans les bars, les lieux improbables, les salles minuscules, les fou-rires, les nuits blanches, les refrains inachevés, les silences plus forts que les amplis.
« A la vie, à la scène » n’est pas juste un concert, c’est un voyage dans les coulisses de leur amour et de leurs chansons.
Dans leur univers rock-poétique entre guitare électrique et flûte traversière, Elle, chanteuse passionnée et Elle, musicienne percutante, tissent un dialogue ou la fragilité devient force, ou la scène devient confession, un spectacle ou l’intime se mêle au son, ou chaque mot raconte une part d’Elles, dans un jeu de miroirs ou se glissent des portraits féminins sans concession.
C’est drôle, tendre, vibrant.
C’est une déclaration d’amour à la vie, à la scène et à ce lien indestructible qui les unit.
AUTEUR
Paroles: Véronique Gillet – Musique : Myriam Hyolle
COMPAGNIE
Roman noir
ARTISTES
Véronique Gillet, Myriam Hyolle
Elle l’humour et Elle l’humeur. L’une « intro », l’autre « extra ». En musique, Elles vous racontent…
Du jeudi 19 février 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
jeudi
de 19h30 à 20h30
Fermé le jeudi 05 mars 2026
payant Tout public.
Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/a-la-vie-a-la-scene +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
