Lady Elles : À la vie, à la scène, CONCERT Théo Théâtre PARIS

Lady Elles rentre de tournée. Dans leurs valises, la bande originale d’un nouveau spectacle. Un duo, un couple. Elles racontent leur histoire : les débuts dans les bars, les lieux improbables, les salles minuscules, les fou-rires, les nuits blanches, les refrains inachevés, les silences plus forts que les amplis.

« A la vie, à la scène » n’est pas juste un concert, c’est un voyage dans les coulisses de leur amour et de leurs chansons.

Dans leur univers rock-poétique entre guitare électrique et flûte traversière, Elle, chanteuse passionnée et Elle, musicienne percutante, tissent un dialogue ou la fragilité devient force, ou la scène devient confession, un spectacle ou l’intime se mêle au son, ou chaque mot raconte une part d’Elles, dans un jeu de miroirs ou se glissent des portraits féminins sans concession.

C’est drôle, tendre, vibrant.

C’est une déclaration d’amour à la vie, à la scène et à ce lien indestructible qui les unit.

AUTEUR

Paroles: Véronique Gillet – Musique : Myriam Hyolle

COMPAGNIE

Roman noir

ARTISTES

Véronique Gillet, Myriam Hyolle

Elle l’humour et Elle l’humeur. L’une « intro », l’autre « extra ». En musique, Elles vous racontent…

Du jeudi 19 février 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

jeudi

de 19h30 à 20h30

Fermé le jeudi 05 mars 2026

payant Tout public.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/a-la-vie-a-la-scene +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



