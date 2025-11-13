Lady Gaga LDLC Arena Décines-Charpieu

Lady Gaga

15 ans après son dernier concert à Lyon, la superstar aux 14 Grammy Awards, Lady Gaga, revient pour sa nouvelle tournée mondiale The MAYHEM Ball , qui passera par la LDLC Arena de Lyon-Décines, les 13 & 14 novembre 2025.

English :

15 years after her last concert in Lyon, 14-time Grammy Award-winning superstar Lady Gaga returns for her new world tour, The MAYHEM Ball , which will take in the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 13 & 14, 2025.

German :

15 Jahre nach ihrem letzten Konzert in Lyon kehrt der mit 14 Grammy Awards ausgezeichnete Superstar Lady Gaga mit ihrer neuen Welttournee The MAYHEM Ball zurück, die am 13. & 14. November 2025 auch durch die LDLC Arena in Lyon-Décines führen wird.

Italiano :

a 15 anni dal suo ultimo concerto a Lione, la superstar Lady Gaga, vincitrice di 14 Grammy Award, torna per il suo nuovo tour mondiale, The MAYHEM Ball , che farà tappa all’Arena LDLC di Lione-Décines il 13 e 14 novembre 2025.

Espanol :

15 años después de su último concierto en Lyon, la superestrella Lady Gaga, ganadora de 14 premios Grammy, regresa para su nueva gira mundial, The MAYHEM Ball , que hará escala en el LDLC Arena de Lyon-Décines los días 13 y 14 de noviembre de 2025.

