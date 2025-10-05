Lady Java et ses garçons Petit théâtre de la Verrerie Le Creusot

Petit théâtre de la Verrerie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-10-05 15:00:00

Sapristi ! un show burlesque drôle et romantique. Embarquement immédiat dans le monde de Lady Java et ses garçons. Un univers délicieusement écrit et composé par Lionel Bey qui vous transportera au cœur d’une tendre galerie de portraits de femmes, malicieux, joliment coquins, surprenants, drôles et toujours très poétiques. Un show sauvagement swing, délicieusement jazzy, tendrement rock. Un spectacle à l’ambiance music-hall parfumé guinguette !

15h 1er set de « Lady Java et ses garçons » au prestigieux petit théâtre de la Verrerie

15h45 entracte « douceurs gustatives » offertes, dégustation d’un thé/café gourmand dans la superbe salle à manger du château de la Verrerie

16h30 retour au petit théâtre pour le 2e set de « Lady Java et ses garçons ».

Ou en vente directe auprès de

– salon de coiffure « La passion de Pauline », rue Jean-Jaurès au Creusot

– magasin Papyrus petit robe noire, rue Maréchal Foch au Creusot

– auprès de Musicalium. .

Petit théâtre de la Verrerie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 12 81 39 musicalium@orange.fr

