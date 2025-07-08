Lady Quartet Abbeville

Lady Quartet

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le Rhoda Scott Lady Quartet célèbre ses 21 ans ! Ce projet plein de vie est né grâce à l’élan du Festival Jazz à Vienne et de Jean-Pierre Vignola en 2004, réunissant les talents les plus éclatants du jazz féminin autour de la Grande Dame du Jazz. Après des centaines de concerts enchanteurs et la création de 3 albums exceptionnels, voici un anniversaire plein de promesses à fêter en 2025 !

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

The Rhoda Scott Lady Quartet celebrates 21 years! This lively project was born of the impetus provided by the Festival Jazz à Vienne and Jean-Pierre Vignola in 2004, bringing together the most dazzling talents of female jazz around the Grande Dame du Jazz. After hundreds of enchanting concerts and the creation of 3 exceptional albums, here’s an anniversary full of promise to celebrate in 2025!

German :

Das Rhoda Scott Lady Quartet feiert sein 21-jähriges Bestehen! Dieses lebhafte Projekt entstand dank des Elans des Festivals Jazz à Vienne und Jean-Pierre Vignola im Jahr 2004 und vereinte die strahlendsten Talente des weiblichen Jazz um die Grande Dame des Jazz. Nach Hunderten von bezaubernden Konzerten und der Kreation von drei außergewöhnlichen Alben, ist dies ein vielversprechender Geburtstag, der 2025 gefeiert werden soll!

Italiano :

Il Rhoda Scott Lady Quartet festeggia il suo 21° anniversario! Questo vivace progetto è nato dall’impulso del Festival Jazz à Vienne e di Jean-Pierre Vignola nel 2004, riunendo i più brillanti talenti jazzistici femminili intorno alla Grande Dame del Jazz. Dopo centinaia di incantevoli concerti e la creazione di 3 album eccezionali, ecco un anniversario pieno di promesse da festeggiare nel 2025!

Espanol :

¡El Rhoda Scott Lady Quartet celebra su 21º aniversario! Este animado proyecto nació del impulso del Festival Jazz à Vienne y de Jean-Pierre Vignola en 2004, reuniendo a los más deslumbrantes talentos femeninos del jazz en torno a la Grande Dame del Jazz. Tras cientos de conciertos encantadores y la creación de 3 álbumes excepcionales, ¡aquí tiene un aniversario lleno de promesas que celebrar en 2025!

