Ladyva et Cat Lee King Jazz Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

La rencontre explosive du boogie-woogie et du rhythm’n’blues, vendredi 28 novembre 2026 à 20h30 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

English : Ladyva and Cat Lee King Jazz

The explosive meeting of boogie-woogie and rhythm’n’blues, Friday November 28, 2026 at 8:30pm on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.

German : Ladyva und Cat Lee King Jazz

Die explosive Begegnung von Boogie-Woogie und Rhythm’n’Blues am Freitag, den 28. November 2026 um 20.30 Uhr auf der Bühne von Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

L’incontro esplosivo tra boogie-woogie e rhythm?n?blues, venerdì 28 novembre 2026 alle 20.30 sul palco del Beauséjour a Châtelaillon-Plage.

Espanol : Ladyva y Cat Lee King Jazz

El encuentro explosivo del boogie-woogie y el rhythm’n’blues, el viernes 28 de noviembre de 2026 a las 20.30 h en el escenario del Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

