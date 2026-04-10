LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes
LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes mardi 14 avril 2026.
LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 14 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine
Venez profiter du LAEP pendant les vacances ! Le LAEP L’échappée Bell’ est un espace de jeux libres et de découvertes pour les jeunes enfants.
Venez profiter du LAEP pendant les vacances ! Le LAEP L’échappée Bell’ est un espace de jeux libres et de découvertes pour les jeunes enfants. On accueille tous les enfants jusqu’à 6 ans avec leurs parents ou un autre adulte familier (grands-parents, proches…).
L’entrée est libre, sans inscription préalable et gratuite : il est possible d’arriver et de partir à l’heure souhaitée ou selon les besoins de l’enfant, entre 9h00 et 12h00.
Mardi 14 AVRIL 2026
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit
Par L’UDAF 35 et la Maison de quartier La Bellangerais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T12:00:00.000+02:00
1
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 10 avril 2026
- Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes 10 avril 2026
- Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 10 avril 2026
- Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 10 avril 2026
- Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 10 avril 2026