LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 14 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez profiter du LAEP pendant les vacances ! Le LAEP L’échappée Bell’ est un espace de jeux libres et de découvertes pour les jeunes enfants.

Venez profiter du LAEP pendant les vacances ! Le LAEP L’échappée Bell’ est un espace de jeux libres et de découvertes pour les jeunes enfants. On accueille tous les enfants jusqu’à 6 ans avec leurs parents ou un autre adulte familier (grands-parents, proches…).

L’entrée est libre, sans inscription préalable et gratuite : il est possible d’arriver et de partir à l’heure souhaitée ou selon les besoins de l’enfant, entre 9h00 et 12h00.

Mardi 14 AVRIL 2026

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit

Par L’UDAF 35 et la Maison de quartier La Bellangerais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T12:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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