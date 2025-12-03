LAETITIA MAMPAKA – Le Point Virgule Paris

FEMME NON-REEDUCABLE Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

« Femme non-rééducable » retrace le destin hors du commun d’Anna Politkovskaïa, journaliste russe, qui couvre la guerre en Tchétchénie. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.Ce spectacle rend hommage au courage indomptable des journalistes qui risquent leur vie pour révéler la vérité´ et défendre les valeurs démocratiques.A partir de 14 ansDurée 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu 31