Soirée de dédicaces Loose Joints Publishing – Lafayette Anticipations Paris, 12 juin 2025, Paris.

Fondée en 2014 à Londres par Lewis et Sarah Chaplin, Loose Joints développe une ligne éditoriale engagée, en collaboration étroite avec des artistes émergent·es et confirmé·es. Depuis 2019, la maison est installée à Marseille, où elle a ouvert la librairie Ensemble, lieu de diffusion et de rencontres autour de la photographie.

À l’occasion de cette soirée, le public est invité à rencontrer six artistes publié·es par Loose Joints, présent·es pour une séance de dédicace tout au long de l’événement :

Michella Bredahl explore l’intimité, les émotions et la mémoire corporelle à travers des portraits empreints de douceur et de vulnérabilité.

Thomas Rousset combine une esthétique théâtrale et documentaire dans des mises en scène à la fois absurdes et poétiques, souvent ancrées dans le quotidien rural.

Felipe Romero Beltrán documente la migration, les politiques de frontière et les corps assignés à l’attente, dans une approche à la fois politique et sensible.

Henry Roy déploie une œuvre introspective et spirituelle, entre autobiographie, vision mystique et exploration du monde invisible.

Hicham Benohoud interroge les normes sociales et culturelles marocaines à travers des images souvent performatives, où le corps devient outil de subversion.

Luis Alberto Rodriguez façonne des portraits puissants et sculpturaux mêlant danse, héritage culturel et identité physique.

Cette rencontre est l’occasion de découvrir les univers singuliers de ces photographes et de dialoguer avec elles et eux autour de leurs démarches et publications.

Depuis ses débuts, Loose Joints s’est imposé comme un acteur incontournable de la scène éditoriale photographique contemporaine. La librairie de Lafayette Anticipations propose à la vente une sélection de titres de Loose Joints à découvrir ou redécouvrir sur place.

Le jeudi 12 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Public adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 9 rue du PlâtreParis

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-dedicaces-loose-joints-publishing +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com

