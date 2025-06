Vegyn – Blue Moon Safari, un film de Joshua Gordon Lafayette Anticipations Paris 19 juin 2025

Le film de 40 minutes, musical et poétique, traverse l’Angleterre d’aujourd’hui à moto, à la rencontre de figures singulières : hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tou·tes issu·es de diverses cultures britanniques.

Portraits intimes et fragments documentaires, inspirés par le cinéma français – de Bresson à Carax – le réalisateur britannique Joshua Gordon tisse ici un lien sensible entre l’héritage romantique de Air et la vitalité brute de rencontres anglaises à l’instar du travail musical réalisé par Vegyn sur Moon Safari, album devenu totémique notamment en terre britannique dès sa sortie en 1998.

Le résultat : une œuvre libre, généreuse profondément humaine, où la musique de Air revisitée par Vegyn devient la bande-son d’une aventure collective.

➔ Avant-première mondiale le jeudi 19 juin, à partir de 19h30 en présence du réalisateur (réservation gratuite ici)

➔ Présentation du film le vendredi 20 juin de 11h à 19h (en entrée libre)

En association avec Warner Music France.

Du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 juin 2025 :

vendredi

de 11h00 à 19h00

jeudi

de 19h30 à 22h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-19T22:30:00+02:00

2025-06-19T20:30:00+02:00_2025-06-19T23:30:00+02:00;2025-06-20T12:00:00+02:00_2025-06-20T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-20T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/vegyn-blue-moon-safari-un-film-de-joshua-gordon +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com

À l’occasion de la France Music Week, l’artiste Vegyn et le réalisateur Joshua Gordon présentent un road-trip intimiste à travers l’Angleterre contemporaine, composé de dix vidéoclips illustrant la version remixée du mythique album Moon Safari du duo Air.