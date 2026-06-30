L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol
L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol lundi 19 octobre 2026.
Paimpol
L’Affaire Abbé Claude
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 18:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-19
Une Murder Party conçue et animée par Jean Ludik. À la fin du XVIème siècle, les choses vont mal à Beauport. Depuis quelques mois, l’abbé Claude Chasteigner de la Rocheposay dirige l’abbaye, et ses méthodes exaspèrent les chanoines. Au lendemain d’une plainte déposée par les religieux pour dénoncer ses abus, l’Abbé Claude est retrouvé mort.
Que s’est-il passé ? Un chanoine a-t-il pu perdre la foi au point de commettre l’irréparable ? Pour le savoir, constituez votre équipe et replongez dans le quotidien de l’Abbaye de Beauport de cette époque, pour tenter de résoudre l’Affaire Abbé Claude ! .
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
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English :
L’événement L’Affaire Abbé Claude Paimpol a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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