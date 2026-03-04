L’Affaire Abdallah, L’Ecran, Saint-Denis

L’Affaire Abdallah Vendredi 27 mars, 20h15 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Rencontre avec le réalisateur

L'Ecran 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Pcmmo – Le militant libanais Georges Abdallah a été incarcéré près de 41 ans en France. Ce résistant communiste pro-palestinien s’est vu affubler de l’étiquette « terroriste ». À tort. Une incroyable… L’Ecran L’Affaire Abdallah