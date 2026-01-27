L’Affaire Bojarski Le Bourg Échassières
L’Affaire Bojarski
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13
Ciné-rencontre avec un des figurants du film.
Film de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon
Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Ciné-rencontre with one of the film’s extras.
Film by Jean-Paul Salomé with Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon
