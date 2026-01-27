L’Affaire Bojarski Le Bourg Échassières

L’Affaire Bojarski

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Ciné-rencontre avec un des figurants du film.

Film de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Ciné-rencontre with one of the film’s extras.

Film by Jean-Paul Salomé with Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

