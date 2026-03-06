L’AFFAIRE BOJARSKI Palavas-les-Flots

L’AFFAIRE BOJARSKI

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-15

2026-03-06 2026-03-11 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-25

Séance cinéma L’affaire bojarski de Jean-Paul Salomé (Durée 2h08)

Tout public

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. .

L’affaire bojarski by Jean-Paul Salomé (Running time: 2:08)

