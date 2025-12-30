L’AFFAIRE BUCKINGHAM THEATRE A L’OUEST Auray

L’AFFAIRE BUCKINGHAM Début : 2026-10-31 à 21:00. Tarif : – euros.

Louis XIII délaisse la Reine et préfère ses favoris.Marie de Médicis complote pour mettre son fils Gaston sur le trône,Richelieu manigance la chute d’Anne d’Autriche,Buckingham n’est pas celui qu’on croit,D’Artagnan se lance dans une course épique et sauve le royaume et la Reine, après des aventures rocambolesques !Théâtre burlesque et comédie musicale se mêlent dans cette version des 3 Mousquetaires où les grands personnages historiques prennent des libertés hilarantes. Le public rit aux éclats ! Une soirée mémorable grâce à un jeu d’acteurs exceptionnel ! Durée : 1 h20Tout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56