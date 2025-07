L’AFFAIRE CIAMPI Félines-Minervois

L'AFFAIRE CIAMPI Félines-Minervois mercredi 16 juillet 2025.

L’AFFAIRE CIAMPI

JR Ciampi revient en musique et en poésie !

Il y a cinq ans, sa voix enchantait la bibliothèque de Félines-Minervois avec son recueil Les Émoires Tranquilles , mêlant tendresse, humour et humanité. Accompagné par Gérard Conquet au piano et Eric Testut à la guitare, le trio vous avait offert un moment suspendu.

Cette année, le Grand Café Occitan rouvre les portes de ce souvenir précieux. Venez (re)découvrir ces textes qui font sourire et rêver, portés par la magie de la musique. .

English :

German :

Italiano :

JR Ciampi torna con musica e poesia!

Cinque anni fa, la sua voce ha incantato la biblioteca Félines-Minervois in trio con Gérard Conquet ed Eric Testut.

Quest’anno, il Grand Café Occitan riapre le porte a questo prezioso ricordo. Venite a (ri)scoprire questi testi che fanno sorridere e sognare, trasportati dalla magia della musica

Espanol :

El Grand Café Occitan de Félines-Minervois acoge la inauguración de una exposición muy especial: una veintena de obras originales de Michel Foucher, alias Meichelus. Se trata de una ocasión para el arte con espíritu solidario, ya que la mitad de los beneficios de las ventas se destinarán a la Asociación de Bomberos de Félines y la otra mitad a la asociación poética AMagie.

