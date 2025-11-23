L’affaire Cutwood Art Scène Théâtre Pau

L’affaire Cutwood

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Comédie déjantée Durée 90 mn A partir de 12 ans

Une troupe de comédiens (très)amateurs décide de présenter en public L’Affaire Cutwood , une pièce policière.

Ce soir, c’est la première ! Mais rien ne va se passer comme prévu, de textes oubliés en passant par des situations inattendues, la troupe va passer un très mauvais moment…

Par contre, le public, lui, assiste à une succession de gags et quiproquos qui font passer l’œuvre initiale de comédie policière à un grand moment de rires ! .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

English : L’affaire Cutwood

German : L’affaire Cutwood

Italiano :

Espanol : L’affaire Cutwood

L’événement L’affaire Cutwood Pau a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Pau