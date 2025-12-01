L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14 2026-04-12

Spectacle « L’affaire de la rue de Lourcine » proposée à la Chaise rouge, pour plusieurs représentations.

Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une soirée bien arrosée. Leur mémoire embrumée et plusieurs indices loufoques les persuadent qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue de Lourcine, dans les dédales du vieux Paris.

Auteur Eugène Labiche

Interprétation Carole Galisson, Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et Marie Véron.

Mise en scène Jean-luc Placé, assisté de Carole Galisson .

+33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

L’affaire de la rue de Lourcine » show at La Chaise rouge, for several performances.

German :

Theaterstück « L’affaire de la rue de Lourcine », das im Roten Stuhl für mehrere Aufführungen angeboten wird.

Italiano :

L’affaire de la rue de Lourcine » presso La Chaise rouge, per diverse rappresentazioni.

Espanol :

L’affaire de la rue de Lourcine » en La Chaise rouge, durante varias representaciones.

