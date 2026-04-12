L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou
L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou dimanche 12 avril 2026.
Ombrée d’Anjou
L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Spectacle L’affaire de la rue de Lourcine proposée à la Chaise rouge, pour plusieurs représentations.
Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une soirée bien arrosée. Leur mémoire embrumée et plusieurs indices loufoques les persuadent qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue de Lourcine, dans les dédales du vieux Paris.
Auteur Eugène Labiche
Interprétation Carole Galisson, Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et Marie Véron.
Mise en scène Jean-luc Placé, assisté de Carole Galisson .
La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr
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English :
L’affaire de la rue de Lourcine show at La Chaise rouge, for several performances.
L’événement L’affaire de la rue de Lourcine La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Anjou bleu
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