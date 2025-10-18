L’Affaire des poisons Château de Grignan Grignan

L’Affaire des poisons

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Parcours inédit pour les vacances !



Un parcours immersif pour petits et grands imaginé autour de cette sombre affaire qui passionna la France entière au 17e siècle…

A vivre en famille ou entre amis.

Parcours en visite libre

English :

A new route for the vacations!



An immersive tour for young and old, based on this dark affair that gripped the whole of France in the 17th century…

To be experienced with family and friends.

Self-guided tour

German :

Neuartiger Parcours für die Ferien!



Ein immersiver Parcours für Groß und Klein, der sich um diesen düsteren Fall dreht, der im 17. Jahrhundert ganz Frankreich begeisterte…

Erleben Sie es mit der Familie oder mit Freunden.

Freie Besichtigung

Italiano :

Un nuovo percorso per le vacanze!



Un tour coinvolgente per grandi e piccini, basato su questa oscura vicenda che attanagliò l’intera Francia nel XVII secolo…

Da vivere in famiglia e con gli amici.

Percorso autoguidato

Espanol :

¡Una nueva ruta para las vacaciones!



Un recorrido envolvente para grandes y pequeños, basado en este oscuro asunto que se apoderó de toda Francia en el siglo XVII…

Para disfrutar en familia o entre amigos.

Recorrido autoguiado

