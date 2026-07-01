L’affaire du 120ᵉ anniversaire : murder party au musée, Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

L’affaire du 120ᵉ anniversaire : murder party au musée Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur d’une murder party captivante où histoire et mystère s’entremêlent au Musée dauphinois.

Depuis plusieurs mois, et plus troublant encore depuis le lancement de l’année du 120ᵉ anniversaire du musée dauphinois, des phénomènes inexpliqués perturbent les lieux : des personnages ont surgi du passé et semblent être désormais prisonniers, sans retour possible dans leur époque. Seulement, il y a peu, le conservateur a été retrouvé mort dans ce lieu rempli d’histoire. Mettez-vous dans la peau d’enquêteurs, interrogez les suspects et découvrez leur histoire pour élucider ce crime.

Cette animation a été pensée en partenariat avec l’association ENJEU

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 240, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 60 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 1}], « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

Plongez au cœur d’une murder party captivante où histoire et mystère s’entremêlent au Musée dauphinois.

© Musée dauphinois – Département de l’Isère