L’affaire du cimétière englouti Halloween Arès

L'affaire du cimétière englouti Halloween

L’affaire du cimétière englouti Halloween Arès samedi 18 octobre 2025.

L’affaire du cimétière englouti Halloween

Place Alfred Weiss Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-10-18

Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arès, du 18 octobre au 2 novembre où l’inspecteur a installé son QG éphémère pour débuter l’enquête.
L’inspecteur Poivret est de retour à Arès pour une nouvelle mission aussi troublante que fascinante l’affaire du cimetière englouti. Des murmures, des ombres, et un secret longtemps enfoui viennent troubler la quiétude du village…
Aurez-vous l’audace d’aider l’inspecteur Poivret à découvrir la vérité ?
Le 31 octobre, une surprise vous attend à la RPA (2, rue de la Liberté)…
Mais attention oserez-vous franchir les portes de la résidence ?
Enquête pour les 8 à 77 ans.
En famille avec des plus jeunes ? Pas d’inquiétude, un jeu spécial pour les 3-7 existe aussi !
Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme d’Arès.   .

Place Alfred Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 

English : L’affaire du cimétière englouti Halloween

German : L’affaire du cimétière englouti Halloween

Italiano :

Espanol : L’affaire du cimétière englouti Halloween

L’événement L’affaire du cimétière englouti Halloween Arès a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme d’Arès