L’affaire du cimétière englouti Halloween Arès

Place Alfred Weiss Arès Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arès, du 18 octobre au 2 novembre où l’inspecteur a installé son QG éphémère pour débuter l’enquête.
L’inspecteur Poivret est de retour à Arès pour une nouvelle mission aussi troublante que fascinante l’affaire du cimetière englouti. Des murmures, des ombres, et un secret longtemps enfoui viennent troubler la quiétude du village…
Aurez-vous l’audace d’aider l’inspecteur Poivret à découvrir la vérité ?
Le 31 octobre, une surprise vous attend à la RPA (2, rue de la Liberté)…
Mais attention oserez-vous franchir les portes de la résidence ?
Enquête pour les 8 à 77 ans.
En famille avec des plus jeunes ? Pas d’inquiétude, un jeu spécial pour les 3-7 existe aussi !
Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme d’Arès. .
