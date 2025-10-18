L’affaire du cimétière englouti Halloween Arès

L’affaire du cimétière englouti Halloween

Place Alfred Weiss Arès Gironde

Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arès, du 18 octobre au 2 novembre où l’inspecteur a installé son QG éphémère pour débuter l’enquête.

L’inspecteur Poivret est de retour à Arès pour une nouvelle mission aussi troublante que fascinante l’affaire du cimetière englouti. Des murmures, des ombres, et un secret longtemps enfoui viennent troubler la quiétude du village…

Aurez-vous l’audace d’aider l’inspecteur Poivret à découvrir la vérité ?

Le 31 octobre, une surprise vous attend à la RPA (2, rue de la Liberté)…

Mais attention oserez-vous franchir les portes de la résidence ?

Enquête pour les 8 à 77 ans.

En famille avec des plus jeunes ? Pas d’inquiétude, un jeu spécial pour les 3-7 existe aussi !

Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme d’Arès. .

Place Alfred Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07

