L’affaire du Col des Journaux Bar Le Grattoir Gérardmer

L’affaire du Col des Journaux
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 20:00:00
2026-03-12
La résolution d’un cold case vieux de plus de 110 ans
Présentée par Yann Prouillet, historien et spécialiste des lieux de mémoire dans le massif.Tout public
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
Solving a 110-year-old cold case
Presented by Yann Prouillet, historian and specialist in places of remembrance in the Massif.
