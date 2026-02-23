L’affaire du Col des Journaux Bar Le Grattoir Gérardmer

L’affaire du Col des Journaux

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

La résolution d’un cold case vieux de plus de 110 ans

Présentée par Yann Prouillet, historien et spécialiste des lieux de mémoire dans le massif.Tout public

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com

English :

Solving a 110-year-old cold case

Presented by Yann Prouillet, historian and specialist in places of remembrance in the Massif.

