L’affaire du grand méchant loup Théâtre municipal Sens

L’affaire du grand méchant loup

Théâtre municipal, 21 Boulevard des Garibaldi, Sens, Yonne

Début : 2025-12-02 18:30:00

2025-12-02

À partir de 5 ans

L’affaire méchant loup est une réécriture savoureuse de La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet. C’est l’histoire d’un vieux loup qui n’aime rien d’autre que sa tranquillité. Malheureusement, une chevrette saute la barrière de l’enclos pour venir l’embêter. Ce conte invite les plus jeunes à porter un regard critique sur nos idées reçues Un loup est-il méchant par le simple fait d’être loup ?

Auteur Marie-Sabine Roger (texte)

Mise en scène Paula Guisti

Distribution

Paula Giusti Récit, construction et manipulation

Pablo Delgado Conception et manipulation de dessins projetés

Carlos Bernardo Musique

Compagnie: Cie. Toda Via Teatro

Durée 45 minutes .

Théâtre municipal, 21 Boulevard des Garibaldi, Sens 89100, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 86 83 81 00

