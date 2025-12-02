L’affaire du grand méchant loup Théâtre municipal Sens
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-02 18:30:00
À partir de 5 ans
L’affaire méchant loup est une réécriture savoureuse de La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet. C’est l’histoire d’un vieux loup qui n’aime rien d’autre que sa tranquillité. Malheureusement, une chevrette saute la barrière de l’enclos pour venir l’embêter. Ce conte invite les plus jeunes à porter un regard critique sur nos idées reçues Un loup est-il méchant par le simple fait d’être loup ?
Auteur Marie-Sabine Roger (texte)
Mise en scène Paula Guisti
Distribution
Paula Giusti Récit, construction et manipulation
Pablo Delgado Conception et manipulation de dessins projetés
Carlos Bernardo Musique
Compagnie: Cie. Toda Via Teatro
Durée 45 minutes .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
