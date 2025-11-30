L’AFFAIRE EST DANS LE SAC – APOLLO THEATRE Paris

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC Début : 2025-11-30 à 17:30. Tarif : – euros.

L’AFFAIRE EST DANS LE SACUne comédie délicieusement cruelle ! Vous vous tordrez de rire, vous vous plierez en quatre, vous rentrerez mieux dans notre sac !Dan appelle son ex-copine Cindy pour lui avouer qu’il a fait une grosse bêtise.Intriguée, elle décide de le rejoindre dans le parc en bas de chez lui. À son arrivée il lui demande de l’aider à faire disparaître un cadavre. Elle est la seule personne en qui Dan a vraiment confiance.Mais la question est : peut-il vraiment avoir confiance en Cindy ?AUTEUR : YANNICK SCHIAVONE DISTRIBUTION: YANNICK SCHIAVONE/ LUCIE COTTARD

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75