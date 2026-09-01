L’affaire est dans le sac Place d’Armes Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

L’affaire est dans le sac

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une femme range sa vie dans son sac à main.

Méfiez-vous, elle peut aussi y ranger la vôtre…

Un spectacle drôle, un drôle de spectacle…

Une comédie délicieuse, doucement féministe, un soupçon diabolique mais surtout drôle et fantaisiste. Un texte facétieux signé Bernard Jadot, une mise en scène effervescente de Michèle Pedrini, avec sur les planches, les espiègles Valérie Alzonne, Séta Berberian, Morgane Leuridant et l’auteur.

Plus que 6 mois avant la retraite pour Julien Lemoine, responsable-casting des studios de la Perle rare. Dernier rendez-vous de la journée avec Mademoiselle Eléonore Durocher. Surprenante rencontre ! Très vite, l’entretien dérape et échappe à toute logique. Julien, habituellement si sûr de lui, va perdre la maîtrise du jeu et se laisser embarquer dans un tourbillon malicieux… Tel est pris qui croyait prendre. Une fable moderne avec un coup de théâtre final qui redistribue les cartes. .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie@cuisery.fr

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English : L’affaire est dans le sac

L’événement L’affaire est dans le sac Cuisery a été mis à jour le 2026-09-02 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II