L’AFFAIRE EST GRAVE Quai des Arts Argentan

L’AFFAIRE EST GRAVE

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-03-03 19:00:00

fin : 2026-03-03 19:50:00

2026-03-03

Dans un petit royaume perdu dans les nuages, arrive un étranger amnésique … !

L’Affaire est grave est une satire sociale pour le jeune public, adaptée d’une bande-dessinée. C’est l’histoire d’un microcosme qui se trouve chamboulé par un élément extérieur inattendu, qui met en lumière les travers et limites de l’ordre établi.

Le spectacle fait appel au langage du cirque, de la marionnette et de la magie nouvelle pour parler aux plus jeunes du pouvoir, du statut social et de la peur de l’autre. Une machinerie délirante et jubilatoire, le tout dans une salle itinérante ! .

