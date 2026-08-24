L’affaire Grand Méchant Loup Salle le Normandy Saint-Sauveur-le-Vicomte
mercredi 7 octobre 2026 · Salle le Normandy · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
L’affaire Grand Méchant Loup
Salle le Normandy Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07 21:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Durée 1h
Âge 12 ans +
La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, enfin dévoilée grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert psychiatre, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, et autres victimes du loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores. .
Salle le Normandy Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’affaire Grand Méchant Loup
L’événement L’affaire Grand Méchant Loup Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture
À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)
- Atelier de calligraphie, Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Cour du château, Saint-Sauveur-le-Vicomte 19 septembre 2026
- Animation jeune public : jeu « olympiades médiévales », Cour du château, Saint-Sauveur-le-Vicomte 20 septembre 2026
- Villes en scène > Le syndrome du spaghetti compagnie Lolium Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte 3 novembre 2026
- Villes en scène > Hop Hop Hop Crew Tournée 2026 Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte 9 mars 2027