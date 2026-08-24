L’affaire Grand Méchant Loup Salle le Normandy Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

L’affaire Grand Méchant Loup

Salle le Normandy Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:30:00

fin : 2026-10-07 21:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 1h

Âge 12 ans +

La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, enfin dévoilée grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert psychiatre, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, et autres victimes du loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores. .

Salle le Normandy Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : L’affaire Grand Méchant Loup

L’événement L’affaire Grand Méchant Loup Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture