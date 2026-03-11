L’affaire Grenouille jeu dans la nature pour petits et grands Rdv aux Étangs de Plélauff Plélauff
L’affaire Grenouille jeu dans la nature pour petits et grands Rdv aux Étangs de Plélauff Plélauff mardi 21 avril 2026.
L’affaire Grenouille jeu dans la nature pour petits et grands
Rdv aux Étangs de Plélauff Etangs du Guéné Plélauff Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
L’affaire Grenouille menez l’enquête! Il s’en passe de drôles de choses dans le coin… L’autre jour, c’est une grenouille qui a été retrouvée, j’vous dis pas dans quel état! En suivant les indices, vous retrouverez le coupable. Enfin, en êtes-vous capable? Affaire à suivre…
à partir de 8 ans
Org. Cicindèle .
Rdv aux Étangs de Plélauff Etangs du Guéné Plélauff 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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L’événement L’affaire Grenouille jeu dans la nature pour petits et grands Plélauff a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh