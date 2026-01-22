L’affaire Jean-Claude Romand Portets

L’affaire Jean-Claude Romand

Château de Mongenan Portets Gironde

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Comment peut-on s’inventer pendant vingt ans une double vie ? Comment peut-on persuader ses parents, ses amis, ses voisins que l’on passé des diplômes de médecine, que l’on a été interne des hôpitaux, que l’on a été engagé par l’OMS, que l’on est devenu un des spécialistes mondiaux de artériosclérose, que l’on est invité régulièrement à participer aux

plus grands colloques ,quand tout cela n’est pas vrai, qu’on n’ a jamais poursuivies au delà du niveau ses études de la seconde année et que l’on passe ses journées sur des aires d’autoroute à lire des magazines en essayant de tuer le temps ? Mothe a déjà, dans une précédente conférence, fait le point sur ce que l’historien peut conjecturer de l’affaire Zourabichvili … .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11

