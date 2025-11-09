L’affaire L.EX.Π.RE Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Les spectacles de La Cordonnerie ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. Dans chacune de leur création, souffle un tourbillon de fantaisie et de poésie qui nous emporte, loin, là où s’en vont les nuages. Ici, théâtre, cinéma et musique provoquent des étincelles, brisent le silence et l’ennui, tissent des histoires polyphoniques où le merveilleux est à portée de main. Tout repose sur un dispositif scénique incroyable, dédoublé, où les éclats du monde nous parviennent par bribes. Spectateurs, nous ne verrons jamais le même spectacle selon que l’on soit d’un côté ou de l’autre du plateau. La Cordonnerie exploite toutes les combinaisons possibles pour créer des histoires à hauteur d’humanité. Entre Natacha la comédienne d’un côté, et Max, le chômeur solitaire de l’autre, il y a L.ex.π.Re, un fil invisible qui se rembobine comme leur vie. N’oubliez pas, le réel n’existe pas, il est une question de point de vue…

Louise Sablon

D’un côté, le soleil, le désir féminin. De l’autre, les néons, la solitude. De quel côté serez-vous ?

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 07 février 2026

payant Public adultes.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

