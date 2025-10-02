L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais Place Ste Anne Trégastel
L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais Place Ste Anne Trégastel jeudi 2 octobre 2025.
L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais
Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 17:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Conférence organisée par Balades et découverte.
Conférencier: Richard Marlet, président de l’Association crime et science
Ouvert à tous. .
Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 25 58 25
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais Trégastel a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose