L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais Place Ste Anne Trégastel

L’affaire Landru Le barbe bleue de Gambais

Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-02 17:00:00
fin : 2025-10-02

2025-10-02

Conférence organisée par Balades et découverte.
Conférencier: Richard Marlet, président de l’Association crime et science
Ouvert à tous.   .

Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 25 58 25 

