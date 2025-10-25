L’affaire Magnolia – coup de coeur Montréal Théâtre Ouvert Paris

Le printemps, qui était déjà caniculaire, s’embrase alors ! La

police est alertée. Inès, la cousine d’Adam, récupère leur geste pour

exprimer sa colère. Et les trois adolescents sont catapultés à la tête

de la cellule Magnolia : une organisation (entièrement financée par la

vente de muffins) qui coupe les arbres des beaux quartiers… pour exiger

plus d’arbres dans les quartiers minéralisés.

Le samedi 25 octobre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Tarif unique 6€ / 4€

Gratuit avec la Carte TO

Public adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/laffaire-magnolia-coup-de-coeur-montreal/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/