L’affaire Magnolia – coup de coeur Montréal Théâtre Ouvert Paris
L’affaire Magnolia – coup de coeur Montréal Théâtre Ouvert Paris samedi 25 octobre 2025.
Le printemps, qui était déjà caniculaire, s’embrase alors ! La
police est alertée. Inès, la cousine d’Adam, récupère leur geste pour
exprimer sa colère. Et les trois adolescents sont catapultés à la tête
de la cellule Magnolia : une organisation (entièrement financée par la
vente de muffins) qui coupe les arbres des beaux quartiers… pour exiger
plus d’arbres dans les quartiers minéralisés.
Sous l’influence de champignons magiques, deux adolescents, Adam et Charles, « cueillent » un arbre devant la résidence cossue de ce dernier.
Le samedi 25 octobre 2025
de 20h30 à 21h30
payant
Tarif unique 6€ / 4€
Gratuit avec la Carte TO
Public adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-25T23:30:00+02:00
fin : 2025-10-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-25T20:30:00+02:00_2025-10-25T21:30:00+02:00
Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/laffaire-magnolia-coup-de-coeur-montreal/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/