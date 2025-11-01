L’AFFAIRE MAKROPOULOS | Leoš Janáček Mise en scène : Krzysztof Warlikowski Opéra de Lille Lille

L’AFFAIRE MAKROPOULOS | Leoš Janáček Mise en scène : Krzysztof Warlikowski 5 – 16 février 2026 Opéra de Lille Nord

Prix billetterie et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-05T20:00:00 – 2026-02-05T21:50:00

Fin : 2026-02-16T20:00:00 – 2026-02-16T21:50:00

Qui n’a jamais rêvé de jeunesse éternelle ? Dans L’Affaire Makropoulos, Emilia Marty, une cantatrice célèbre, a 337 ans mais en paraît 30 grâce à un élixir de longévité. Alors que les effets du breuvage s’estompent, la diva cherche à tout prix à mettre la main sur la formule qui lui permettra de conserver son éblouissante jeunesse. Ainsi s’engage une course contre la montre dont l’issue fatale serait la mort.

Au croisement entre la science-fiction et le questionnement philosophique, l’avant-dernier opéra du compositeur tchèque Leos Janacek est une œuvre d’une incroyable modernité. Créée en 1926, sa partition frappe par sa maîtrise du parler chanté, ses rythmiques âpres et son expressivité intense. En convoquant la mythologie de Hollywood, de Marilyn à King Kong en passant par Gloria Swanson, le metteur en scène Krzysztof Warlikowski livre une profonde réflexion sur la temporalité et l’immortalité.

Opéra de Lille Place du Théâtre, 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Accessibilité : Surtitres français, surtitres anglais et surtitres adaptés L’Affaire Makropoulos Leoš Janáček

Annemie Augustijns