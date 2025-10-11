L’affaire méchant loup Théâtre d’Auxerre Auxerre

L’affaire méchant loup

Théâtre d'Auxerre Auxerre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

11 octobre 2025

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Signée par Marie-Sabine Roger, cette version inédite du conte d’Alphonse Daudet nous raconte une autre histoire celle d’un gentil loup solitaire et d’une chèvre pas si innocente que cela, voire même carrément bagarreuse. Au cœur d’un théâtre d’ombres aux multiples facettes, accompagnée par un musicien-bruiteur, Paula Giusti avance avec la complicité des enfants. Grâce à eux, L’Affaire Méchant loup promet de beaux rebondissements car heureusement, rien n’est immuable, et surtout pas les préjugés ! .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000

