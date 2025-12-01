L’affaire méchant loup Lanterne Magique Beaune

L’affaire méchant loup Lanterne Magique Beaune mercredi 10 décembre 2025.

L’affaire méchant loup

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

C’est l’histoire d’un vieux loup, maigrichon et solitaire, qui vit tout en haut d’une montagne et n’aime que sa tranquillité. Mais il se trouve que, de temps en temps, une chevrette saute la barrière de l’enclos de monsieur Seguin pour venir l’embêter.

L’occasion de soulever une question importante un loup est-il méchant par le simple fait d’être un loup ?

Raconté en musique et en ombres par Paula Giusti, Pablo Delgado, Carlos Bernardo .

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

