L’Affaire méchant loup

Luynes Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

2026-04-15

Théâtre d’ombres et de papier par la compagnie Toda Via Teatro

C’est l’histoire d’un vieux loup, maigrichon et solitaire, qui vit tout en haut d’une montagne et n’aime rien d’autre que sa tranquillité. Malheureusement, il se trouve que, de temps en temps, une chevrette saute la barrière de l’enclos de Monsieur Seguin pour venir l’embêter. Blanchette la bagarreuse est l’une d’entre elles. Notre loup a beau demander grâce, supplier qu’on lui fiche la paix, elle ne veut rien entendre et n’a pas peur d’en découdre. Il aurait mieux valu pour ces deux-là ne jamais se croiser !

L’Affaire méchant loup est une réécriture savoureuse de La Chèvre de monsieur Seguin d’Alphonse Daudet. Mêlant théâtre, musique et jeu d’ombres, le spectacle nous amène à réfléchir autour de nos préjugés .

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Paper and shadow theater by Toda Via Teatro company

