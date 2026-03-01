L’affaire Nevenka Les Reflets du Cinéma Cinéville

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 13:40:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Inspiré de faits réels, L’AFFAIRE NEVENKA révèle le premier cas de #MeToo politique en Espagne.

À la fin des années 90, Nevenka Fernández, est élue à 25 ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Pour s’en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès.

L’affaire Nevenka est un film glaçant sur le processus du harcèlement sexuel. La réalisation sobre mais frontale suit avec une belle empathie le chemin long et très (trop) difficile parcouru par son héroïne. Indispensable. Atmosphères 53.

•Cinéville, Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement L’affaire Nevenka Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME