L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Château de Grignan · Grignan
Informations pratiques
Grignan
L’Affaire Nicolas Fouquet
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Visite libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.
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Revivez cette sombre affaire du Grand Siècle et découvrez comment madame de Sévigné en fut elle aussi inquiétée en son temps.
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Parcours en visite libre
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English : L’Affaire Nicolas Fouquet
All Saints’ Day Break, as part of the Année Sévigné.
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Relive this dark episode from the Grand Siècle and discover how Madame de Sévigné was also troubled by it in her time.
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Self-guided tour
L’événement L’Affaire Nicolas Fouquet Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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