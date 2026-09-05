L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan

Informations pratiques

Grignan

L’Affaire Nicolas Fouquet

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Visite libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.

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Revivez cette sombre affaire du Grand Siècle et découvrez comment madame de Sévigné en fut elle aussi inquiétée en son temps.

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Parcours en visite libre

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English : L’Affaire Nicolas Fouquet

All Saints’ Day Break, as part of the Année Sévigné.

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Relive this dark episode from the Grand Siècle and discover how Madame de Sévigné was also troubled by it in her time.

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Self-guided tour

L’événement L’Affaire Nicolas Fouquet Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes