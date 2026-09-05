UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignan

L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan

samedi 17 octobre 2026 · Château de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Grignan
Adresse
23 rue Montant au Château
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif
10 Visite libre

Grignan

L’Affaire Nicolas Fouquet

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Visite libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.

Revivez cette sombre affaire du Grand Siècle et découvrez comment madame de Sévigné en fut elle aussi inquiétée en son temps.

Parcours en visite libre
  .

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50  leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Affaire Nicolas Fouquet

All Saints’ Day Break, as part of the Année Sévigné.
?
Relive this dark episode from the Grand Siècle and discover how Madame de Sévigné was also troubled by it in her time.
?
Self-guided tour

L’événement L’Affaire Nicolas Fouquet Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Grignan (Drôme)