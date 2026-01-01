L’affaire Petiot sous la plume de Tobie Nathan Mémorial de la Shoah Paris

Dans son nouveau roman, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan s’empare d’un fait divers qui défraya la chronique au lendemain de la guerre : le procès du docteur Marcel Petiot, accusé de 27 assassinats. Durant l’Occupation, Petiot, prétendant appartenir à un réseau de résistants contribuant à l’évasion de familles juives, dévalisait ses victimes et les droguait avant de les tuer. De nos jours, à Paris, Jade, étudiante en criminologie, prépare une thèse sur Petiot. Possédée par son sujet au point d’avoir des visions du passé comme du futur, elle est persuadée que le criminel est un idéologue en action et le sismographe d’une époque où la barbarie emporta tout sur son passage.

En présence de l’auteur.

En conversation avec Michel Zlotowski.

RÉSERVER

À l’occasion de la parution de « L’Assassin du genre humain » de Tobie Nathan, Stock, 2026.

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-19T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T20:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

