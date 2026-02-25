L’affaire swing Trio South Town Jazz Festival 2026 Salle de spectacle Roger Hanin Soustons

L’affaire swing Trio South Town Jazz Festival 2026

Salle de spectacle Roger Hanin Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Laissez-vous séduire par un concert intimiste au cœur de la Galerie de l’Espace Culturel un trio en concert, des tapas savoureuses, des boissons proposées par l’Harmonie de Soustons et la possibilité de découvrir l’exposition en cours. Une parenthèse festive et conviviale à ne pas manquer!

Laissez-vous séduire par un concert intimiste au cœur de la Galerie de l’Espace Culturel un trio en concert, des tapas savoureuses, des boissons proposées par l’Harmonie de Soustons et la possibilité de découvrir l’exposition en cours. Une parenthèse festive et conviviale à ne pas manquer! .

Salle de spectacle Roger Hanin Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be seduced by an intimate concert in the heart of the Galerie de l’Espace Culturel: a trio in concert, tasty tapas, drinks provided by the Harmonie de Soustons and the chance to discover the current exhibition. A festive and convivial interlude not to be missed!

L’événement L’affaire swing Trio South Town Jazz Festival 2026 Soustons a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS