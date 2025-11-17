L’AFFICHE À L’AFFICHE! Saint-Estève

L’AFFICHE À L’AFFICHE!

Entre 1850 et 1920, dans l’art occidental, nous assistons à l’âge d’or de l’affiche. Le développement de l’industrie et du commerce voit l’émergence d’un besoin nouveau celui de la publicité.

English :

Between 1850 and 1920, Western art witnessed the golden age of the poster. The development of industry and commerce led to the emergence of a new need: advertising.

German :

Zwischen 1850 und 1920 erlebten wir in der westlichen Kunst das goldene Zeitalter des Plakats. Mit der Entwicklung von Industrie und Handel entstand ein neues Bedürfnis: das nach Werbung.

Italiano :

Tra il 1850 e il 1920, l’arte occidentale è stata testimone dell’età d’oro del manifesto. Lo sviluppo dell’industria e del commercio portò alla nascita di una nuova esigenza: la pubblicità.

Espanol :

Entre 1850 y 1920, el arte occidental fue testigo de la edad de oro del cartel. El desarrollo de la industria y el comercio propició la aparición de una nueva necesidad: la publicidad.

