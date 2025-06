Lafitole fête la musique – LAFITOLE Lafitole 22 juin 2025 17:00

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Concert de variétés françaises et internationales avec :

Première partie Chorale An’harmonie

Seconde partie Anna Jorg

Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale.

LAFITOLE Eglise

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 41 47 annabelle.jorg@laposte.net

English :

French and international variety concert with :

First part An’harmonie choir

Second part Anna Jorg

Profits will be donated to medical research.

German :

Konzert mit französischen und internationalen Varietäten mit :

Erster Teil Chorale An’harmonie

Zweiter Teil Anna Jorg

Die Einnahmen kommen der medizinischen Forschung zugute.

Italiano :

Concerto di varietà francese e internazionale con :

Prima parte Coro An’harmonie

Seconda parte Anna Jorg

Il ricavato sarà devoluto alla ricerca medica.

Espanol :

Concierto de variedades francés e internacional con :

Primera parte Coro An’harmonie

Segunda parte Anna Jorg

Los beneficios se donarán a la investigación médica.

