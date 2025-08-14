LAFITTE-VIGORDANE EN FÊTE Lafitte-Vigordane

LAFITTE-VIGORDANE EN FÊTE Lafitte-Vigordane jeudi 14 août 2025.

LAFITTE-VIGORDANE EN FÊTE

Lafitte-Vigordane Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-14

Organisée par le Comité des fêtes de Lafitte-Vigordane.

Venez célébrer la fête locale de Lafitte-Vigordane ! 22 .

Lafitte-Vigordane 31390 Haute-Garonne Occitanie cdf.lafitte-vigordane@hotmail.com

English :

Organized by the Comité des fêtes de Lafitte-Vigordane.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Lafitte-Vigordane.

Italiano :

Organizzato dal Comitato delle feste di Lafitte-Vigordane.

Espanol :

Organizado por el Comité des fêtes de Lafitte-Vigordane.

L’événement LAFITTE-VIGORDANE EN FÊTE Lafitte-Vigordane a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE