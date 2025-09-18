Lafore/Etevenard: duo Boum Boum Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Lafore/Etevenard: duo Boum Boum

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-18 21:00:00

Un concert hybride, entre récital et performance théâtrale.

Un concert dont la set list n’est pas totalement prévue à l’avance et où l’improvisation guette son heure,

David Lafore chant, guitare,textes

Gildas Etevenard batterie. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

