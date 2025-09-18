Lafore/Etevenard: duo Boum Boum Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-18 21:00:00
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Un concert hybride, entre récital et performance théâtrale.
Un concert dont la set list n’est pas totalement prévue à l’avance et où l’improvisation guette son heure,
David Lafore chant, guitare,textes
Gildas Etevenard batterie. .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25
