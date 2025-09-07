#LAfriqueEtLeJazz JAM SESSION avec Étienne Mbappé Le Baiser Salé Paris

#LAfriqueEtLeJazz JAM SESSION avec Étienne Mbappé Le Baiser Salé Paris dimanche 7 septembre 2025.

C’est dans les jam sessions que cette magie prend toute sa dimension : liberté totale, rencontres imprévues, énergie brute.

Pour cette Jam, le Club accueille un musicien emblématique, dont l’histoire est intimement liée à ce lieu : Étienne Mbappé.

Ce grand nom du jazz et des musiques du monde a une véritable histoire d’amour avec le Club, commencée dans les années 80, alors qu’il jouait chaque soir au Caf’Conc, rue Saint-Denis. Dès qu’il en avait l’occasion, il montait en haut de l’escalier pour écouter ce qui se tramait sur cette petite scène… Une scène qu’il connaît aujourd’hui mieux que quiconque, après des décennies de musique, de sueur et de passion partagées entre ses murs.

Originaire de Bonendale, dans les terres sawa du Cameroun, Étienne Mbappé voit le jour en 1964. Très vite, son talent s’impose : bassiste virtuose, compositeur inspiré et véritable showman, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des musiciens les plus polyvalents de sa génération. Son jeu si particulier, avec des gants, lui confère une signature sonore inimitable – une finesse de toucher et une expressivité à fleur de peau qui le distinguent sur toutes les scènes du monde.

Il a marqué l’histoire du Club avec des groupes devenus cultes : Rido Bayonne, Casino, Ultramarine, Chic’hot, Su La Take, The Prophetes, Nec+… et aujourd’hui, avec son tout nouveau projet :

COUNTRY SIDE – African Blues Country Folk Pop Music – Un nom à rallonge, à l’image de sa créativité sans frontières !

S’il est une chose qui traverse les époques du jazz, c’est bien son lien inaltérable avec l’improvisation.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 20h30 à 23h50

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-07T23:30:00+02:00

fin : 2025-09-08T02:50:00+02:00

Date(s) : 2025-09-07T20:30:00+02:00_2025-09-07T23:50:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

