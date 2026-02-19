L’after biblio

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

After biblio rencontre autour des livres entre lecteurs et bibliothécaires

After biblio rencontre autour des livres entre lecteurs et bibliothécaires .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’after biblio

After biblio: book discussions between readers and librarians

L’événement L’after biblio Ribérac a été mis à jour le 2026-02-16 par Val de Dronne