Informations pratiques

Verteillac

L’after biblio

22 Rue de l’Ancienne École Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

After biblio en partenariat avec et à la Bibliothèque des Coquelicots de Verteillac

After biblio en partenariat avec et à la Bibliothèque des Coquelicots de Verteillac .

22 Rue de l’Ancienne École Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : L’after biblio

After Biblio, in partnership with the Bibliothèque des Coquelicots in Verteillac

L’événement L’after biblio Verteillac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne