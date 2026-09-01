L’after biblio Verteillac
jeudi 24 septembre 2026 · Verteillac
Informations pratiques
Verteillac
L’after biblio
22 Rue de l’Ancienne École Verteillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
After biblio en partenariat avec et à la Bibliothèque des Coquelicots de Verteillac
After biblio en partenariat avec et à la Bibliothèque des Coquelicots de Verteillac .
22 Rue de l’Ancienne École Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : L’after biblio
After Biblio, in partnership with the Bibliothèque des Coquelicots in Verteillac
L’événement L’after biblio Verteillac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne
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